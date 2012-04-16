Grossbritanniens A330 Tanker im Einsatz

Am 8. April 2012 war es bei dem Air Tanker Command soweit, der Airbus A330 Multi Role Tanker Transport flog zum ersten mal unter dem Kommando der neuen Einheit einen Flugeinsatz.

Dieser Erstflug markiert die Inbetriebnahme der neuen Future Strategic Tanker Aircraft (FSTA) bei der Royal Air Force. Die britischen Airbus Tankflugzeuge sind in Brize Norton stationiert und werden durch das Air Tanker Consortium betrieben. Das britische Verteidigungsministerium hat insgesamt vierzehn A330 MRTT Multi Role Tanker Tarnsport Maschinen gekauft. Die erste Maschine wurde Ende 2011 ausgeliefert. Die restlichen dreizehn bestellten A330 MRTT werden unter Aufsicht von Airbus Military durch Cobham umgebaut und sollen bis 2016 an die Royal Air Force ausgeliefert werden. Der Verband wird ab 2016 voll Einsatzbereit sein.