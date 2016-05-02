Großbritannien und Portugal übernehmen im Baltikum

Royal Air Force Eurofighter Typhoon in Ämari (Foto: Royal Air Force)

Die britische Royal Air Force (RAF) und die portugiesische Força Aérea Portuguesa (FAP) haben für vier Monate die Luftraumüberwachung über dem Baltikum übernommen.

Die drei Staaten Estland, Lettland und Litauen sind nicht in der Lage ihren großen Luftraum aus eigener Kraft zu überwachen, deshalb entschied man sich, diese Aufgabe an befreundete NATO Ländern zu übertragen. Seit 2004 entsendet die NATO in einem drei bis vier Monate dauernden Turnus Jagdflugzeug ins Baltikum. Für die Überwachung werden momentan von der RAF vier Eurofighter Typhoon in Ämari (Estland) stationiert, währen die Portugiesen mit F-16AM in Šiauliai (Litauen) vertreten sind. Beide Kontingente werden bis Ende August im Baltikum stationiert bleiben. Sie lösen dabei die spanischen Eurofighter in Ämari und die belgischen F-16AM in Šiauliai ab, diese Jets schützten seit Januar den Luftraum über dem Baltikum.