Grossbritannien kauft Chinook Hubschrauber

Die Royal Air Force hat bei Boeing vierzehn weitere Grosshubschrauber vom Typ CH-47 Chinook bestellt.

Das Auftragsvolumen wird vom britischen Verteidigungsministerium mit einer Milliarde Pfund beziffert. Den Kauf gab der Verteidigungsminister Dr. Liam Fox anlässlich eines Besuches auf der RAF Basis Odiham bekannt. Die Stärke der Royal Air Force Chinook Flotte wird mit diesem Auftrag auf sechzig dieser Grosshubschrauber steigen. Grossbritannien ist nach der USA der grösste CH-47 Betreiber. Die neuen Chinook HC6 Hubschrauber werden zwischen 2013 und 2015 an die Royal Air Force ausgeliefert und sollen bis spätestens 2017 einsatzbereit sein.