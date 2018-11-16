Großauftrag für die F-35

F-35C startet auf Abraham Lincoln CVN 72 (Foto: US Navy)

Das US-Verteidigungsministerium hat bei Lockheed Martin 255 weitere F-35 Lightning II Kampfflugzeuge bestellt.

Das Pentagon wird für 255 F-35 Lightning II einen Betrag von 22,7 Milliarden US Dollar hinblättern, es wird sich dabei wohl um den größten je vergebenen Auftrag für ein Kampfflugzeug handeln. In diesem Preis sind Maschinen aus dem Baulos LRIP 12, 13 und 14 enthalten, die Auslieferungen werden sich über die Jahre 2020, 2021 und 2022 hinziehen. In diesen 255 Maschinen sind auch alle Lightning II für die F-35 Programmpartner enthalten.