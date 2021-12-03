Großauftrag für Rafale

Dassault Rafale (Foto: Dassault Aviation)

Die Vereinigten Arabischen Emirate kaufen 80 Rafale Kampfflugzeuge, damit kann sich Dassault über einen weiteren Großauftrag freuen.

Dieser Vertrag mit dem französischen Flugzeugproduzenten Dassault wurde während eines Besuchs des französischen Präsidenten Emmanuel Macron heute in Dubai unterzeichnet. Bei diesem Auftrag handelt es sich um den größten Exportauftrag für den modernen Rafale Fighter, der Auftrag hat einen Wert von rund 16 Milliarden Euro. Bisher wurden mehr als 230 Rafale ausgeliefert.

Neben den Rafale Kampfflugzeugen haben die Emirate bei Airbus auch zwölf taktische Mehrzweckhubschrauber vom Typ Caracal bestellt. Die Hubschrauber kosten rund eine Milliarde Euro.