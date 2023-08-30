Großauftrag für CH-53K King Stallion

Sikorsky CH-53K King Stallion (Foto: U.S. Marine Corps)

Sikorsky kann sich über einen Folgeauftrag für den CH-53K King Stallion freuen, es geht dabei um 35 Transporthubschrauber für das US Marine Corps und Israel.

Der Auftrag umfasst insgesamt 35 CH-53K King Stallion Hubschrauber. Er unterteilt sich auf 12 CH-53K aus dem Baulos 7 und 15 CH-53K aus dem Baulos 8 für das US-Marine Corps sowie acht Flugzeuge für Israel, teilte Lockheed Marti mit. Die CH-53K aus diesem Auftrag sollen ab 2026 ausgeliefert werden. Bei diesem Beschaffungsauftrag im Wert von 2,7 Milliarden US-Dollar handelt es sich bislang um den grössten beim CH-53K King Stallion Programm. Die US-Navy hat im Dezember 2022 dem CH-53K die volle Produktionskapazität zugesprochen, damit kann die Fertigungsrate über die nächsten Jahre auf mehr als zwanzig Hubschrauber pro Jahr gesteigert werden. Die US-Seestreitkräfte wollen bis zu 200 KC-53K King Stallion beschaffen.

CH-53K King Stallion erste Betankung im Flug (Foto: US Navy)

Acht weitere CH-53K King Stallion für die israelische Luftwaffe

Diese Bestellung umfasst auch acht weitere CH-53K-Hubschrauber für die israelische Luftwaffe, diese hat ihre ersten vier Großhubschrauber dieses Typs Ende 2022 in Auftrag gegeben.

CH-53K King Stallion mit 36.000 Pfund Schwerlast (Foto: Sikorsky)

Der CH-53K King Stallion wird durch drei 7.500 PS starke T408-GE400 Turbinen von General Electric angetrieben und ist der größte Hubschrauber aus der CH-53 Stallion Baureihe. Der CH-53K hat ein maximales Startgewicht von rund 40 Tonnen und kann Außenlasten von bis zu 16 Tonnen transportieren. Der CH-53K Großhubschrauber ist als Nachfolger und als Ergänzung für die CH-53E Super Stallion gedacht. Die Vereinigten Staaten wollen bis zu 200 CH-53K beschaffen. Die Programmkosten für 200 Hubschrauber sind auf 29 Milliarden US-Dollar veranschlagt. Neben den US-amerikanischen Streitkräfte haben auch Israel und Deutschland den CH-53K bestellt.