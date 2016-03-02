Gripen erhält Mauser Bordkanone

Die Gripen NG für Brasilien und Schweden werden eine Bordkanone vom deutschen Rüstungskonzern Rheinmetall erhalten.

Die neuste Gripen Variante wird mit einer modernen BK27 Mauser Kanone ausgerüstet sein, dabei handelt es sich um eine 27 mm Revolverkanone mit hoher Mündungsgeschwindigkeit. Rheinmetall kann laut eigenen Angaben 88 modernste Gripen Kampfjets mit der Mauser BK27 ausrüsten. Die Mauser Kanonen finden auch bei dem Tornado und dem Eurofighter Verwendung, sie werden im deutschen Oberndorf gebaut. Auch die Munition und After-Sales Dienstleistungen werden durch Rheinmetall an Saab geliefert.

Saab Gripen