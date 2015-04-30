Gripen Radar ist Meteor tauglich

Saab Gripen (Foto: Saab)

Laut Aussagen von Saab ist der weiterentwickelte Mk4 Gripen Radar in allen Bereichen leistungsfähiger als das Vorgängermodell und erlaubt die vorbehaltlose Integration der beiden weitreichenden Luft-Luft Flugkörper Meteor und AMRAAM.

Das PS-05/A Mk4 Radargerät ist eine Weiterentwicklung des bewährten PS-05/A, das Gerät wird beim Gripen C/D verwendet. Das Mk4 bietet in allen Bereichen bessere Leistungen als das Vorgängermodell und wurde für den Einsatz mit den AMRAAM und Meteor Luft-Luft Lenkwaffen optimiert. Das Mk4 Radargerät bildet das Rückgrat für weitere Verbesserungen beim Gripen C/D Kampfflugzeug. Das Gerät ist so aufgebaut, dass es leicht mit weiteren Softwaremodifikationen verbessert werden kann.

Das Mk4 kann in die bestehenden Gripen C/D Kampfjets nachgerüstet werden und kann auch leicht in andere Kampfflugzeuge eingebaut werden, um diesen zu neuem Glanz zu verhelfen.