Gripen Radar ist Meteor tauglich
Laut Aussagen von Saab ist der weiterentwickelte Mk4 Gripen Radar in allen Bereichen leistungsfähiger als das Vorgängermodell und erlaubt die vorbehaltlose Integration der beiden weitreichenden Luft-Luft Flugkörper Meteor und AMRAAM.
Das PS-05/A Mk4 Radargerät ist eine Weiterentwicklung des bewährten PS-05/A, das Gerät wird beim Gripen C/D verwendet. Das Mk4 bietet in allen Bereichen bessere Leistungen als das Vorgängermodell und wurde für den Einsatz mit den AMRAAM und Meteor Luft-Luft Lenkwaffen optimiert. Das Mk4 Radargerät bildet das Rückgrat für weitere Verbesserungen beim Gripen C/D Kampfflugzeug. Das Gerät ist so aufgebaut, dass es leicht mit weiteren Softwaremodifikationen verbessert werden kann.
Das Mk4 kann in die bestehenden Gripen C/D Kampfjets nachgerüstet werden und kann auch leicht in andere Kampfflugzeuge eingebaut werden, um diesen zu neuem Glanz zu verhelfen.