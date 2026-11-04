Griechenland kauft Embraer KC-390 Transporter

Embraer KC-390 für Griechenland (Foto: Embraer)

Griechenland hat im Rahmen eines zwischenstaatlichen Abkommens mit Portugal einen Vertrag über die Beschaffung von drei Mehrzweckflugzeugen des Typs Embraer KC-390 Millennium unterzeichnet.

In den neuen Vertrag wurden auch Optionen für drei weitere Maschinen vereinbart. Laut einer Mitteilung von Embraer vom 2. November 2026 soll die griechische Luftwaffe das erste Flugzeug im Jahr 2027 erhalten. Die Beschaffung wird die Transportkapazitäten sowie die Fähigkeiten zur Luftbetankung der griechischen Streitkräfte stärken und zugleich die Interoperabilität mit den NATO-Verbündeten fördern. Das Abkommen eröffnet zudem Möglichkeiten zur Zusammenarbeit mit anderen europäischen Betreibern – etwa in den Bereichen Ausbildung, Instandhaltungsunterstützung und Logistik.

Griechenland ist damit das siebte europäische Land, das sich für den Embraer KC-390 Millennium Transporter entschieden hat. Zuvor hatten sich in Europa bereits Portugal, Ungarn, die Niederlande, Österreich, Tschechien und Schweden für dieses Modell entschieden.