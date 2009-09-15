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Ghana möchte C-27J Spartan kaufen

15.09.2009 RK
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Der Staat aus Afrika möchte vier neue C-27J Spartan Militärtransportflugzeuge kaufen, dies geht aus einer Kongressanfrage hervor.

Der amerikanische Kongress wurde über einen Möglichen Verkauf von vier Spartan Transporter an Ghana informiert. In dem Handel wären zehn AE-2100 Triebwerke und der AN/ALE-47 Düppel und Chaff Werfer enthalten. In die Kommunikationsgeräte wäre kein Feind-Freund-Erkennungssystem (IFF) eingebaut. Neben anderen Optionen würden Ausbildungssysteme, technischer- und Logistik- Support enthalten sein. Der Auftragswert entspricht einem Marktwert von rund 680 Millionen US Dollar. Die Kongressanfrage heisst noch nicht, dass der Kaufvertrag definitiv abgeschlossen ist.
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