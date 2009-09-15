Ghana möchte C-27J Spartan kaufen
15.09.2009 RK
Der Staat aus Afrika möchte vier neue C-27J Spartan Militärtransportflugzeuge kaufen, dies geht aus einer Kongressanfrage hervor.Der amerikanische Kongress wurde über einen Möglichen Verkauf von vier Spartan Transporter an Ghana informiert. In dem Handel wären zehn AE-2100 Triebwerke und der AN/ALE-47 Düppel und Chaff Werfer enthalten. In die Kommunikationsgeräte wäre kein Feind-Freund-Erkennungssystem (IFF) eingebaut. Neben anderen Optionen würden Ausbildungssysteme, technischer- und Logistik- Support enthalten sein. Der Auftragswert entspricht einem Marktwert von rund 680 Millionen US Dollar. Die Kongressanfrage heisst noch nicht, dass der Kaufvertrag definitiv abgeschlossen ist.