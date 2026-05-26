Gemeinsames Luftkampftraining der Schweizer Luftwaffe in Deutschland

Schweizer F/A-18D und F/A-18C (Foto: VBS/DDPS)

Vom 26. bis 28. Mai 2026 trainiert die Schweizer Luftwaffe auf dem Fliegerhorst Neuburg Air Base (Deutschland) gemeinsam mit der deutschen Luftwaffe.

Ziel der Übung ist es, die eigenen Fähigkeiten im Luftkampf zu festigen und die Zusammenarbeit mit internationalen Partnern weiter zu stärken. An der Übung beteiligt sind vier F/A-18 Hornet. Gemeinsam mit Crews deutscher Eurofighter Typhoon trainieren die Pilotinnen und Piloten verschiedene Luftkampfszenarien. Ein Schwerpunkt des Trainings liegt auf der Zusammenarbeit mit der deutschen Luftwaffe und den NATO-Standards. Die Übung soll helfen, Abläufe aufeinander abzustimmen und die Interoperabilität weiter zu verbessern. Im Mittelpunkt stehen sowohl Manöver im nahen Luftkampf als auch Einsätze ausserhalb der Sichtreichweite («Beyond Visual Range»). Zudem werden gemeinsame Einsatzplanung und taktische Verfahren geübt. Die gemeinsame Übung soll insbesondere jüngeren Pilotinnen und Piloten Gelegenheit bieten, Erfahrungen in einem internationalen Umfeld zu sammeln und ihre Einsatzflexibilität zu stärken.