GBU-75 Langstreckenlenkwaffe geht in Produktion

VX-31 F/A-18E Super Hornet feuert GBU-75 JDAM ab (Foto: Boeing)

Boeing hat anfangs August 2026 den Produktionsstart für die Langstreckenlenkwaffe GBU-75 JDAM LR bekanntgegeben, Boeing kann dazu die Nutzlastträgereinheit bauen.

Die GBU-75 Joint Direct Attack Munition Long Range (JDAM LR) steht seit dem April 2026 in der Erprobung und hat laut Boeing eine Reichweite von bis zu 300 Seemeilen (555 km). Die GBU-75 JDAM LR kann ausserhalb der unmittelbaren Gefahrenzone gegen weitreichende Ziele abgefeuert werden und damit Ziele über grosse Entfernungen bekämpfen. Es ist eine kostengünstige Alternative zu weitreichenden Cruise Missiles. Der Pilot einer F/A-18E Super Hornet oder der Pilot und Waffensystemoffizier in einer F/A-18F Super Hornet müssen mit dieser Munition nicht nahe ans Ziel fliegen und sind in den meisten Fällen vom feindlichen Abwehrfeuer besser geschützt.

GBU-75 an der F/A-18F Super Hornet (Foto: Boeing)

Die US-Luftwaffe hat Boeing einen unbefristeten Auftrag über 75 Millionen US-Dollar für die Beschaffung der Nutzlastträgereinheit BSU-111/B für die Langstrecken-Direktangriffsmunition (JDAM LR) erteilt und damit den Weg für die Serienproduktion dieser neuen Waffe geebnet. Die GBU-75 kann mit einem 500 Pfund schweren Gefechtskopf ausgerüstet werden und verfügt über kleine Flügel und einen Raketenantrieb. Die Hochpräzisionslenkwaffe wird über militärisch codierte GPS Signale ins Ziel geführt.

GBU-75 JDAM LR Langstreckenlenkwaffe an der Boeing F/A-18F (Foto: USNAVY)

Nächste Schritte: Das JDAM-LR-Programm richtet Produktionsflächen am Boeing-Standort in St. Charles, Missouri, ein und führt gleichzeitig Qualifizierungs- und Flugzeugintegrationstests für die Erstausrüstung durch.