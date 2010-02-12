Französische TBM 700 erfahren Modifikation

Die im Dienste der französischen Luftwaffe und Armee stehenden Daher Socata TBM 700 Kleinflugzeuge werden mit einem modernen Cockpit nachgerüstet.

Die französische Luftwaffe betreibt seit 1992 sechzehn TBM 700A Transportflugzeuge, wovon zwei bei dem CEV Flugtestzentrum betrieben werden. Bei der französischen Armee dienen sieben TBM 700A und drei TBM 700B. Die Modifikationsarbeiten umfassen das Auffrischen der Kabine, ein neues Glascockpit, eine modernere Avionik und ein digital gesteuerter Autopilot. Die Maschinen erhalten ein modernes Garmin G1000 Cockpit mit einem GFC 700 Autopiloten. Die 26 Flugzeuge werden nach den Modifikationsarbeiten dem Standard der TBM 850 entsprechen. Die Arbeiten werden voraussichtlich 2014 abgeschlossen sein, über den Auftragswert schwieg sich Daher Socata aus.