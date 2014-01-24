Französische Rafale Fighter auf der USS Truman

Französische und US-amerikanische Marineverbände üben derzeit in der Golfregion den Ernstfall, dazu gehören auch Landungen auf dem Flugzeugträger des anderen Landes.

Weder die französischen noch die US-amerikanischen Piloten hatten Probleme auf dem Träger der befreundeten Nation zu landen oder zu starten. Für die Franzosen war die Ausgangslage wesentlich günstiger, da die CVN 75 USS Harry S. Truman über ein viel größeres Deck verfügt als der französische Träger Charles de Gaulle. Die amerikanischen F-18E Super Hornet Piloten kamen jedoch mit dem kleineren Träger ebenfalls problemlos zu recht. Nicht nur der Rafale trainiert auf dem US-amerikanischen Träger, auch Piloten der Super Etendard sind gern gesehene Gäste bei den Amerikanern. Auch die französischen E-2C und die US-amerikanische C-2 nutzen die Gelegenheit, den jeweils anderen Träger kennen zu lernen.