Frankreich und Deutschland übernehmen im Baltikum

NATO Baltic Air Policing Mirage 2000-5 with F-16 Fighting Falcon (Foto: NATO)

Die französische Armée de l´Air und die deutsche Luftwaffe haben anfangs September für vier Monate die Luftraumüberwachung über dem Baltikum übernommen.

Die drei Staaten Estland, Lettland und Litauen sind nicht in der Lage ihren großen Luftraum aus eigener Kraft zu überwachen, deshalb hat man diese Aufgabe an befreundete NATO Ländern übertragen. Seit 2004 entsendet die NATO in einem drei bis vier Monate dauernden Turnus Jagdflugzeug ins Baltikum.

Für die Luftraumüberwachung im Baltikum werden seit dem 1. September 2016 von der Armée de l´Air in Šiauliai (Litauen) vier Mirage 2000-5 eingesetzt, während die deutsche Luftwaffe mit vier Eurofighter Typhoon in Ämari (Estland) vertreten ist. Beide Kontingente werden bis Ende Dezember anfangs Januar im Baltikum stationiert bleiben. Die französischen Mirage 2000-5 aus Luxeuil lösen dabei die Portugiesen mit F-16AM ab und die Eurofighter Typhoon aus Neuburg ersetzen vier britische Eurofighter Typhoon.