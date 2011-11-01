Frankreich rüstet Cougar nach

Frankreich wird sieben weitere AS532UL Cougar Hubschrauber modernisieren, sechs der Helikopter gehören zum Heer und einer zur Luftwaffe.

Die Nachrüstung der Hubschrauber fokussiert auf ein modernes Glascockpit und neue Kommunikationssysteme, welche den Hubschrauber auf den Standard in der Zivilluftfahrt bringen wird und einen schnelleren Datentransfer zu den Bodenverbänden zulassen wird. Zusätzlich kriegen die sieben Cougar Helikopter ein System für die Abwehr feindlicher Lenkflugkörper. Mit dieser Nachrüstung können die Cougar Hubschrauber für weitere zwanzig Jahre im Einsatz bleiben. Die Modifikationen werden zwischen 2012 und 2015 durchgeführt.