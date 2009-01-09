Frankreich kauft weitere NH90 TTH Hubschrauber
09.01.2009 RK
Die französische Beschaffungsbehörde für Rüstungsgüter bestellte bei Eurocopter 22 weitere taktische Transporthubschrauber.Im November 2007 bestellte Frankreich bereits eine erste Serie von 12 dieser Helikopter, jetzt stockt die französische Armee auf 34 Einheiten auf. Der Auftrag über die 22 Maschinen entspricht einem Marktwert von 600 Millionen Euro (819 Millionen USD). Der NH90 Hubschrauber ist ein europäisches Gemeinschaftsprodukt, das unter dem Konsortium NH Industries auf weltweit fünf Produktionsstrassen gefertigt wird. Von dem NH90 bestehen 23 Varianten, die Franzosen bestellten einen taktischen Transporthubschrauber, der bis zu 18 voll ausgerüstete Soldaten über eine Entfernung von 900 km transportieren kann. Die Hubschrauber für Frankreich werden im Eurocopter Werk bei Marignane gefertigt. Link: EADS Haben Sie die aktuellste News Sendung von FliegerWeb.com schon gesehen?