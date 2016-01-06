Frankreich kauft Hercules Transporter

C-130J Hercules Royal Air Force (Foto: Royal Air Force)

Der französische Verteidigungsminister hat am 1. Januar 2016 die Beschaffung von vier C-130J Hercules Transportern bekannt gemacht.

Für Lockheed Martin ist es die erste Bestellung für Hercules Transportflugzeuge aus Frankreich. Die französischen Streitkräfte setzten bis anhin auf die zweimotorigen Transall Transporter und wollten diese ausschließlich mit dem neuen A400M Atlas von Airbus ersetzen. Frankreich sieht sich wegen den verspäteten Auslieferungen beim A400M gezwungen, zusätzliche Transportflugzeuge zu kaufen, dadurch kann der Ersatz der alten Transall beschleunigt werden. Das Auswahlverfahren soll bereits im Frühjahr 2015 angelaufen sein und die ersten Maschinen sollen im Jahr 2017 ausgeliefert werden.