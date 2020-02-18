Frankreich erhält vierten KC-130 Hercules

C-130J Hercules Tankflugzeug startet im Lockheed Martin Werk Marietta, Georgia (Foto: Lockheed Martin)

Lockheed Martin hat am 4. Februar den vierten und vorerst letzten Super Hercules an Frankreich ausgeliefert, dabei handelt es sich um ein KC-130J Tankflugzeug.

Frankreich hat am 1. Januar 2016 die Bestellung von insgesamt vier C-130 Super Hercules Transport- und Tankflugzeugen bekanntgegeben, der Auftrag unterteilte sich auf zwei C-130J-30 Transporter und zwei KC-130J Tanker. Die beiden C-130J-30 wurden 2017 und 2018 ausgeliefert und die erste KC-130J wurde im September 2019 an Frankreich übergeben.

Frankreich arbeitet bei den Hercules Transportern eng mit Deutschland zusammen, Deutschland hat bei Lockheed Martin drei C-130J-30 sowie drei Tankflugzeuge des Typs KC-130J in Auftrag gegeben.