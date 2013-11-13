Frankreich übernimmt zweiten A400M

Die französische Beschaffungsbehörde hat am 6. November 2013 ihren zweiten A400M Militärtransporter von Airbus Military angenommen.

Bei der zweiten Maschine für die französischen Luftstreitkräfte handelt es sich um die Baunummer MSN8. Der viermotorige Militärtransporter wurde in Sevilla an Frankreich übergeben und soll noch in dieser Woche auf seine neue Einsatzbasis Orléans-Bricy überflogen werden. Die dritte Maschine kann die französische Luftwaffe anfangs 2014 übernehmen. 2014 sollen dann insgesamt vier A400M an Frankreich übergeben werden. Noch in diesem Jahr will Airbus Military den ersten A400M an die Türkei übergeben.