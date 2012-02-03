Frankreich übernimmt ersten NH90 TTH Helikopter

Eurocopter gab am 30. Januar 2012 die Übergabe des ersten NH90 Tactical Transport Helicoper an die französische Militär Beschaffungsbehörde bekannt.

Frankreichs Streitkräfte haben 2007 34 NH90 TTH Hubschrauber fest bestellt und 34 Optionen auf diesen Typ gezeichnet. Am 30. Januar 2012 konnte die erste Maschine in Marignane übernommen werden. Bei dem NH90 handelt es sich um einen modernen taktischen Transporthubschrauber der mit einer kompletten Selbstschutzanlage ausgerüstet ist, damit er nahe oder über dem Gefechtsfeld eingesetzt werden kann. Der Hubschrauber kann für unterschiedlichste Transport- und Kampfaufträge bei Tag und Nacht eingesetzt werden. Für den NH90 haben sich bereits 14 Kunden entschieden, das Konsortium rechnet mit einem Absatz von mehr als 500 dieser Hubschrauber.