Frankreich übernimmt CN-235 Transporter

Am 5. Dezember 2011 konnte Airbus Military den ersten von acht bestellten CN-235 Transporter an die französische Luftwaffe übergeben.

Frankreichs Luftwaffe betreibt bereits neunzehn dieser mittelschweren Militärtransporter und hat im letzten Jahr acht zusätzliche Maschinen dieses Typs bei Airbus Military in Auftrag gegeben. Die Auslieferung der achten Maschine ist für Ende 2012 geplant. Die CN-235 kann als flexibler Militärtransporter für Lasten von bis zu sechs Tonnen benutzt werden und wird in Spanien bei CASA gefertigt.