Flugplatz Dübendorf bleibt ein Thema
06.08.2009 RK
Wie die Tagespresse berichtet, hat die FDP in diesen Tagen ein Strategiepapier mit einem Forderungskatalog zur Innovationspolitik der Schweiz präsentiert.Im Internet wurde ein Blog aufgeschaltet, der unser Land als Innovationsplatz thematisiert. Bürgerinnen und Bürger werden zur aktiven Teilnahme an der Diskussion eingeladen. Unter Punkt 27 „Forschungsstandort – Förderung“ schlägt ein Nationalratsmitglied einen Innovationspark vor, welcher auf dem Gelände des heutigen Militärflugplatz Dübendorf gebaut werden soll. Falls Ihr interessiert seit, könnt Ihr an der Diskussion teilnehmen, eventuell finden sich noch andere Aviatiker, die es besser fänden, den Flugplatz Dübendorf weiter zu betreiben und auch für zivil-aviatische Nutzung zugänglich zu machen. Link zur Diskussion: Innovationspark auf dem Flugplatz Dübendorf