Finnland übernimmt letzten NH90

NH90 Finland (Foto: Air Force Finland)

Finnlands Luftstreitkräfte konnten den letzten von insgesamt zwanzig NH90 Transporthubschrauber übernehmen.

Die Endfertigung von neunzehn NH90 Hubschrauber hat der finnische Flugzeugbauer Patria übernommen, so wurde die letzte Maschine am 9. Juli auch im Werk Halli den finnischen Luftstreitkräften übergeben.

Die Kaufverträge für den mittelschweren Transporthubschrauber stammen aus dem Jahr 2001, die Hubschrauber kosteten 370 Millionen Euro. Patria hat auch die Endfertigung der NH90 Hubschrauber für Schweden übernommen.