Finnische FA-18D Hornet abgestürzt

Ein doppelsitziger FA-18D Hornet der finnischen Luftwaffe ist während eines Übungsfluges abgestürzt. Die beiden Piloten konnten mit dem Schleudersitz aussteigen.

Der FA-18D Hornet befand sich auf einem routinemässigen Trainingseinsatz und stürzte bei Juupajoki über einem bewaldeten Landwirtschaftsgebiet ab. Die Absturzstelle liegt etwa 200 Kilometer nördlich von Helsinki. Die beiden Piloten konnten sich mit dem Schleudersitz retten und kamen mit leichten Verletzungen davon. Die Suchmannschaft konnte die beiden Piloten nach einer Stunde orten und retten, die FA-18D wurde beim Absturz völlig zerstört. Die finnische Luftwaffe leitete eine Unfalluntersuchung ein, welche versuchen wird, die Unfallursache so rasch wie möglich herauszufinden. PS Es war tatsächlich der "Franken" Hornet.