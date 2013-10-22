F/A-18F fliegt mit vier Harpoon Lenkwaffen

Normalerweise wird eine F/A-18E/F Super Hornet mit maximal zwei AGM-84 Harpoon Seezielflugkörpern ausgerüstet, jetzt laufen bei Boeing und der US Navy erste Tests mit vier Harpoon Lenkwaffen.

Die neue Waffenkonfiguration wurde kürzlich an einer Super Hornet der US Navy Angriffsteststaffel VX-23 in Patuxent River zum ersten Mal getestet. Bei dem Harpoon Seezielflugkörper handelt es sich um einen weitreichenden radargelenkte Rakete, die auf bewegliche Schiffsziele eingesetzt wird, es handelt sich dabei um den Standardseezielflugkörper bei den US-amerikanischen Seestreitkräften. Die Waffe wiegt rund 700 Kilogramm und verfügt über eine Reichweite von mehr als 280 Kilometern. Neben den Vereinigten Staaten wird die Harpoon noch von 30 anderen Ländern eingesetzt.