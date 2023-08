FA-18 Hornets müssen überprüft werden

Während routinemässigen Wartungsarbeiten an F/A-18C Maschinen wurden Müdigkeits- Erscheinungen festgestellt, die eine Grossinspektion bei rund 634 älteren Kampfjets erfordern.

Auf Grund der entdeckten Schäden wurde bei der US Navy und dem US Marine Corps eine technische Inspektion für alle F/A-18C/D, die zwischen 5000 und 7500 Flugstunden auf dem Buckel haben, angeordnet. Die Haarrisse sind an einem Scharnier, das die Querruder mit dem Flügel verbindet, entdeckt worden. Die Bauteile müssen jetzt bei allen Maschinen technisch inspiziert werden. Die Überprüfung der betroffenen Kampfflugzeuge wird voraussichtlich in ein paar Wochen abgeschlossen sein. (Bild: F/A-18C der finnischen Luftwaffe)