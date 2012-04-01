F-84F Thunderstreak

Bei der F-84F Thunderstreak handelt es sich um eine Weiterentwicklung der F-84 Thunderjet. Republic wollte mit diesen Jets den Erfolg der legendären P-47 Thunderbolt wiederholen.

Mit diesem Muster war Republic ein grosser Wurf gelungen, von der ganzen Serie wurden mehr als 7.000 Maschinen gebaut und viele Luftwaffen auf der Welt flogen dieses Muster. Die F-84F war ein Angriffsflugzeug, das mit unterschiedlichsten Waffen behängt werden konnte und über Korea im Kriegseinsatz stand. Auch bei der neuen deutschen Luftwaffe stand die Maschine im Einsatz. Lesen Sie dazu den ausführlichen Artikel von Eberhard Kranz.