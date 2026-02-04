F-35C schiesst iranische Drohne ab

F-35C Lightning II (Foto: US Navy)

Am 3. Februar 2026 wurde eine iranische Shahed-139 Aufklärungsdrohne von einem F-35C Kampfjet der US-Marine in der Nähe des Flugzeugträgers USS Abraham Lincoln abgeschossen.

Die Drohne befand sich US-amerikanischen Berichten zufolge etwa 800 km vor der iranischen Küste entfernt in der Nähe des Träger Verbandes der USS Abraham Lincoln (CVN-72). Bei der F-35C, die den Abschuss gutgeschrieben bekommt, handelt es sich um eine Maschine aus der Marine Fighter Attack Squadron 314 (VMFA-314) mit dem Namen Black Knights.

Der Abschuss wurde gegenüber US-Medien offiziell von Kapitän Tim Hawkins, einem Sprecher des US-Zentralkommandos, bestätigt. Die USA behaupten, die Drohne sei „mit unklaren Absichten“ auf den Flugzeugträger zugeflogen. Der Flugzeugträger war nach der Drohung von US-Präsident Donald Trump mit einem militärischen Interventionseinsatz gegen den Iran in die Region verlegt worden.

Der Verlust der Drohne wurde vom Iran bestätigt. Man erklärte, die Drohne habe einen routinemäßigen und rechtmäßigen Einsatz in internationalen Gewässern durchgeführt. Berichten zufolge führte die Drohne mehrere Aufklärungs- und Überwachungsaufgaben durch, bevor der Kontakt abbrach.