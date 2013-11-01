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F-35C machte ersten Bombenwurf

01.11.2013 RK
F35C_first_Paveway_drop_400

Am 21. Oktober 2013 hat eine F-35C Carrier Variant (CV) zum ersten Mal eine Bombe aus ihrem internen Waffenschacht abgeworfen.

Der erste Abwurf einer 220 Kilogramm schweren GBU-12 Paveway II fand über einem Atlantik Waffentestgelände in der Nähe von Patuxent River statt. Als Pilot saß Hauptmann Justin Carlson vom US Marine Corps in dem F-35C Prototypen CF-02. Die F-35A CTOL Variante und die F-35B STOVL Version haben erste Bombentests bereits hinter sich. Die F-35C hat im Joint Strike Fighter Programm die niedrigste Priorität und wird auch als letzte der drei Varianten die Einsatzverbände erreichen. Erste Trägertests sind im nächsten Jahr geplant.
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