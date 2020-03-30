Fliegerweb logo

F-35C beim US Marine Corps zugelassen

30.03.2020 RK
US Marine Corps F-35C with F/A-18A
US Marine Corps F-35C mit F/A-18A++ VMFA 314 Black Knights (Foto: US Marine Corps)

Das US Marine Corps hat am 23. März 2020 mitgeteilt, dass das erste F-35C Geschwader seine Zulassung für den Flugbetrieb erhalten hat.

Bei der F-35C handelt es sich um die dritte F-35 Lightning II Version, diese wurde speziell für den Flugzeugträgereinsatz konzipiert. Die F-35C ist hauptsächlich für die US Navy gedacht, wird jedoch auch bei dem US Marine Corps auf Flugzeugträgern der US Navy betrieben. Das US Marine Corps hat sich neben der F-35B Short Take Off and Vertical Landing Variante eben auch für die F-35C Carrier Variante entschieden, kürzlich konnte nun der erste Verband seine Safe-for-flight Operations Certification melden. Bei dem ersten Verband handelt es sich um das legendäre Marine Fighter Attack Squadron 314 Black Knights Geschwader.

Share

Empfohlen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ImpressumTeamAdvertisePartner

© 2023 Hobby Verlag AG. Alle Rechte vorbehalten.