F-35C absolviert erste KC-135 Luftbetankung

Am 20. August 2013 hat die F-35C Lightning II Trägervariante zum ersten Mal eine Luftbetankung an einer KC-135 der US Air Force durchgeführt.

Mit dieser erfolgreich absolvierten KC-135 Luftbetankung ist die F-35C Variante nun ebenso wie die F-35A und F-35B in der Lage, von verschiedenen Tankflugzeugen in unterschiedlichen Tankkonfigurationen Treibstoff in der Luft aufzunehmen. Die US Navy und das US Marine Corps betankt ihre Maschinen häufig über die Schlauchsysteme an den betriebseigenen Hercules Tankflugzeugen. Geflogen wurde das Testflugzeug CF-01 vom erfahrenen Oberstleutnant Patrick Moran.