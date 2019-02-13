F-35B bei der RAF einsatzbereit

F-35B im Anflug auf den Träger Queen Elizabeth (Foto: RAF)

Laut einer Medienmitteilung des britischen Verteidigungsministeriums sind die ersten F-35B in Marham einsatzbereit.

Während der Eröffnung eines neuen Wartungshangars auf dem Royal Air Force Stützpunkt Marham hat der britische Verteidigungsminister Gavin Williamson am 9. Januar 2019 verkündet, dass bereits neun F-35 Lightning II Kampfjets Einsatzbereit seien. Die Briten sind ein wichtiger Partner im F-35 Programm und praktisch von Anfang an dabei. Rolls Royce ist der Hauptauftragnehmer bei dem Lift Fan für die F-35B und hat diesen auch entwickelt.

Die Royal Air Force und Royal Navy haben bislang rund sechzehn F-35B übernommen und wollen 135 F-35 Lightning II beschaffen.