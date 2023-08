F-35B aus Serienproduktion abgehoben

Am 25. Oktober 2011 ist im Lockheed Martin Werk in Fort Worth die erste F-35B aus der Serienfertigung zum Jungfernflug abgehoben.

Am Steuer der Maschine BF-06 sass Testpilot Bill Gigliotti, der Flug dauerte nach Angaben des Herstellers fast eine Stunde. Bill Gigliotti führte die F-35B durch die wichtigsten Funktionstests, bevor er sie wieder auf dem Ausgangsflugplatz landete. BF-06 wird in Zukunft die Trainingsflotte auf der Eglin Air Force Base verstärken. Bei dem F-35B handelt es sich um die STOVL (Short Take Off and Vertical Landing) Variante.

Video: F-35 Potential