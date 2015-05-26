F-35B absolviert Truppenversuche auf USS Wasp

F-35B on WASP (Foto: USMC)

Sechs F-35B Lightning II des US Marine Corps absolvieren auf dem Kleinträger USS Wasp ein zweiwöchiges Truppenversuchsprogramm.

Die Lockheed Martin F-35B stand bereits mehrfach auf der USS Wasp im Testbetrieb. Die Wasp ist bislang der einzige Träger, der für den Betrieb der F-35B modifiziert wurde. Die bedeutendste Änderung ist eine neue Beschichtung des Decks, die den hohen Strahltemperaturen des F135 Triebwerks bei senkrechten Landungen und kurzen Starts standhalten kann. Die Truppentests werden von der Operational Test and Evaluation Squadron 22 geleitet, diese greift auf Staffel Flugzeuge der VMFAT-501 (Beaufort, South Carolina) und VMFA-121 (Yuma, Arizona) zurück.

Der Testbetrieb soll zeigen, dass die F-35B problemlos auf einem Träger in der Größe der Wasp betrieben werden kann. Neben dem Flugbetrieb wird zum ersten Mal das computergestützte Wartungssystem ALIS an Bord mit dabei sein. Das US Marine Corps möchte bereits im Juli die Teileinsatzbereitschaft mit der F-35B erlangen.