F-35B Lightning II absolviert ersten Rampenstart

F-35B Jump Jet (Foto: Lockheed Martin)

Am 19. Juni absolvierte die F-35B den ersten Rampenstart, die Tests finden in Patuxent River statt und werden durch BAE Systems geführt.

Der erste Rampenstart durfte BAE Systems Testpilot Peter Wilson "Wizzer" durchführen. Solche Ski-Jump Startrampen werden auf den neuen britischen Flugzeugträgern der Queen Elisabeth Klasse eingebaut sein.

Diese Startrampen wurden auf den britischen Flugzeugträgern für die Harrier Senkrechtstarter eingeführt und führen bei hohem Abfluggewicht zu einer massiv kürzeren Startstrecke. Bei der F-35B, die den ersten Rampenstart durchführen konnte, handelte es sich um den Prototypen BF-04. Die erste Testphase dauert rund zwei Wochen und dient zur Datensammlung, um die Simulationsmodelle zu bestätigen und zu verfeinern.

Video des ersten F-35B Ski-Jump Starts