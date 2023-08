F-35B BF-05 Prototyp abgehoben

Der letzte Lockheed Martin F-35B Lightning II (STOVL Variante) für das Flugtestprogramm startete am 27. Januar in Fort Worth zu seinem Jungfernflug.

Bei der F-35B handelt es sich um die Short Take Off an Vertical Landing Variante, die mit einem Liftfan ausgerüstet ist, der Vertikale Landungen möglich macht. Bei dem BF-05 Prototypen handelt es sich um die letzte Maschine, die zum regulären F-35B Testprogramm zählt. Die F-35B wird hauptsächlich für das US Marine Corps entwickelt und ist das Sorgenkind im F-35 Programm, welches das teuerste je aufgelegte Rüstungsprogramm ist. Die Entwicklung und Produktion von rund 2500 Joint Strike Fighter Flugzeugen wird voraussichtlich mehr als 300 Milliarden US Dollar kosten.