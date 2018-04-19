F-35A kommt nach Berlin an die ILA

Lockheed Martin F-35A Lightning II (Foto: Lockheed Martin)

Die US Air Force wird an die diesjährige Internationale Luftfahrtausstellung ILA eine F-35A nach Berlin Schönefeld bringen.

Nach dem ersten Auftritt in Südamerika an der Luftfahrtausstellung FIDAE, hat sich die US Air Force entschieden, auch eine F-35A nach Europa an die ILA zu schicken. Die Amerikaner wollen mit dem neuen F-35A Stealth Fighter bei der deutschen Luftwaffe im Gespräch bleiben, starke Luftwaffenkreise sähen die F-35A als Jagdbomberersatz für den Tornado als ideale Lösung.

F-35A Lightning II US Air Force (Foto: USAF)

Wir zweifeln jedoch daran, dass sich Deutschland für die Beschaffung der F-35A erwärmen kann. Es sieht viel mehr danach aus, dass der Eurofighter einen Folgeauftrag erhalten wird, damit das Knowhow in Europa bleibt. Mit dem Kauf einer US-amerikanischen Lösung würde wahrscheinlich auch ein neues deutsch-französisches Kampfflugzeug in Frage gestellt. Nichtsdestotrotz erhofft sich Lockheed Martin mit der F-35A bei der Luftwaffe ins Geschäft zu kommen.

Die ILA in Berlin findet vom 25. April bis zum 29. April auf dem Flughafen Berlin Schönefeld statt.