F-35A feuert mit Bordkanone

F-35A AF-02 with Gun (Foto: USAF)

Die US amerikanische Luftwaffe hat bekanntgegeben, dass mit der F-35A Lightning II erste Bodenschiessversuche mit der Bordkanone stattgefunden haben, erste Schiessversuche im Flug sollen im September erfolgen.

Die Schiessversuche mit der vierläufigen GAU-22/A Bordkanone wurden mit dem Prototypen AF-02 unternommen. Die Vorbereitungsarbeiten dauerten rund vier Monate, das erste Bodenschiessen fand nun auf dem Schiessgelände auf der Edwards Air Force Base statt. Die GAU-22/A Revolverkanonen von General Dynamics verfügt über ein Kaliber von 25 mm. Die Kanone ist bei der F-35A fest eingebaut und bei den beiden anderen Modellen kann sie extern mitgeführt werden. Bei der GAU-22/A handelt es sich um eine verbesserte GAU-12, die bei der F-16 Fighting Falcon, F-15 Eagle und beim AV-8B Harrier eingebaut ist.