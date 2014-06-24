F-35A fängt beim Start Feuer

Eine F-35A Lightning II Kampfjet musste am 23. Juni 2014 auf der Eglin Air Force Base nach dem Ausbruch eines Feuers den Start abbrechen, die Flugplatz Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen.

Laut Angaben des F-35 Joint Program Büros hat der Pilot den Start wegen eines Brandes im hinteren Teil des Flugzeuges abbrechen müssen. Er konnte nach dem Abstellen des Triebwerks und der dazugehörenden Notmaßnahmen den Jet unverletzt verlassen. Die Feuerwehr setzte für die Brandbekämpfung Schaumlöschmittel ein. Nach diesem Vorfall auf der Eglin Air Force Base in Florida musste die F-35A Flotte vorübergehend mit einem Flugverbot belegt werden. Die US Air Force hat eine Untersuchung eingeleitet.