F-35A erhält Teileinsatzbereitschaft

USAF F-35A Lightning II Formation (Foto: US Air Force)

Die US-amerikanische Luftwaffe hat am 2. August 2016 der F-35A Lightning II die Teileinsatzbereitschaft erteilt.

Für Lockheed Martin und ihre Partner ist der 2. August ein großer Tag, die F-35A wurde von der US Air Force als teileinsatzbereit gemeldet. Die F-35A absolvierte am 15. Dezember 2006, also vor knapp zehn Jahren, den Jungfernflug und konnte nun nach einer langen und sorgfältig durchgeführten Flugerprobung die Initial Operational Capability bei der US-amerikanischen Luftwaffe erreichen. Mit diesem Meilenstein wird die F-35A nun offiziell als Kriegsbereit erklärt.

F-35A: The Road to United States Air Force Initial Operational Capability