F-35 schiesst iranischen Kampfjet ab

F-35I Adir Israel Überführungsflug (Foto: US Air Force)

Eine israelische F-35I Adir konnte den ersten Air-to-Air Kill verbuchen, eine iranische Yak-130 musste dabei Federn lassen.

Am 4. März 2026 gelang es einer israelischen F-35I Adir ein iranisches Kampfflugzeug in der Luft abzuschiessen, damit wird dies zum weltweit ersten Abschuss eines bemannten Kampfflugzeugs durch eine F-35. Der Abschuss der Yak-130 erfolgte laut der israelischen Streitkräfte über dem Luftraum von Teheran. Die israelischen F-35 weichen von den F-35A ab und werden in Israel als F-35I Adir bezeichnet.

Israelische F-35I Adir (Foto: Israeli Air Force)

Es ist schon erstaunlich, dass der Iran noch in der Lage ist, Kampfflugzeuge in die Luft zuschicken. Bilder von mindestens einer mit Luft-Luft-Raketen bestückten Yak-130, die angeblich über Teheran flog, wurden am 2. März 2026 online verbreitet. Dies deutet darauf hin, dass die iranische Luftwaffe (IRIAF) diesen Flugzeugtyp trotz der ständigen und schweren Angriffe israelischer und US-amerikanischer Streitkräfte im Rahmen der Luftschläge gegen den Iran weiterhin einsetzen konnte.

Iranische Yak 130 (Foto: Islamic Republic of Iran Air Force)

Die Yak-130 ist ein modernes russisches Trainingsflugzeug, das auch als leichtes Kampfflugzeug eingesetzt werden kann. Bei der IRIAF dient die Yak-130 hauptsächlich für die Ausbildung von Piloten für die Flotte veralteter sowjetischer Muster und US-amerikanischer Kampfflugzeuge aus der Zeit des Kalten Krieges, darunter die F-14 Tomcat, die F-4E Phantom II und die F-5 Tiger II. Die iranischen Yak-130 können mit modernen Luft-Luft-Flugkörpern ausgerüstet werden. Uns ist nicht bekannt, wie viele Yak 130 der Iran besitzt.