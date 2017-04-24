F-35 greift fahrendes Ziel an

F-35C Lightning II (Foto: US Navy)

Eine F-35C Lightning II hat Ende März eine gelenkte Laser Bombe gegen ein fahrendes Ziel abgeworfen und sicher getroffen.

Die GBU-12 Paveway II Bombe wurde von einer F-35C Carrier Variante gegen einen langsam fahrenden Kleintransporter abgeworfen. Die Laser gelenkte Bombe hat den Lastwagen laut Aussagen der US Air Force sicher getroffen und zerstört. Die Tests fanden über der Naval Air Weapons Station China Lake in Kalifornien statt.

Bei der F-35C handelt es sich um die Flugzeugträgervariante, das Testflugzeug ist bereits mit der neusten 3F Software ausgerüstet. Diese Software lassen Angriffe auf fahrende Ziele zu, dabei soll die Arbeitsbelastung des Piloten so tief wie möglich gehalten werden.

Das Zielverfahren heisst Lead Point Compute und ist ziemlich simpel, der Pilot schaltet das Ziel über das Helmvisier auf und der Computer zeigt ihm den genauen Auslösepunkt an, damit die Bombe genügend Energie hat, um das Fahrzeug sicher zu treffen.