F-35 Lightning II Programm wird aufgestockt

Das amerikanische Verteidigungsministerium stellt für das zweite Produktionslos 2,2 Milliarden US Dollar zur Verfügung.

Dieser Fertigungsauftrag für den modernen F-35A Fighter beinhaltet den Bau von sechs konventionellen Lightning II Maschinen. Die CTOL Kampfflugzeuge (Conventional Takeoff and Landing) verfügen über das normale Triebwerk für normale Starts und Landungen. Die sechs Kampfflugzeuge werden an die USAF geliefert. Weitere 197 Millionen US Dollar werden für weitere Arbeiten an sechs F-35B STOVL (Short Takeoff and Vertical Landing) Flugzeuge für das USMC (US Marine Corps) bereit gestellt.