F-22 in Begleitung von Eurofighter und Rafale

Eurofighter, F-22 Raptor, Rafale Formation (Foto: USAF)

Im Dezember 2015 veröffentlichte die US Air Force schöne Fotos, die den F-22 Raptor in Formation mit den beiden europäischen Superjets Rafale und Eurofighter zeigen.

Die europäischen Jets weilten im Dezember während einer gemeinsamen Übung auf der US-amerikanischen Luftwaffenbasis Langley in Virginia. Die Übung fand zwischen dem 2. und dem 18. Dezember statt, daran nahmen Eurofighter von der Royal Air Force, Rafale von der Armée de l’Air und F-22 von der US Air Force teil. Während dieser gemeinsamen Übung trafen sich die Jets auch zu einem gemeinsamen Fototermin, diese Fotos wurden nun von der US Air Force veröffentlicht.

Rafale, F22, Eurofighter (Foto: USAF)

Auf der Langley AFB nahmen rund 550 Soldaten an dem gemeinsamen Training teil, 225 stellte die US Air Force, 175 die Royal Air Force und 150 die französischen Luftstreitkräfte.

Bei der Übung mussten die drei Verbände zeigen, dass sie reibungslos miteinander funktionieren, damit sie bei grösseren Konflikten gemeinsam eingesetzt werden können.