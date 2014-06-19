F-22 Raptor in Malaysia

Die US Air Force hat anfangs Juni zum ersten Mal sechs ihrer F-22 Stealth Vorzeigekampfjets zu einer Übung nach Südostasien entsandt.

Die militärische Grossübung Cope Taufan 2014 läuft noch bis am 20. Juni 2014. Die F-22 Raptor sind bereits am 6. Juni auf der Basis Butterworth in Malaysia eingetroffen. Sie wurden vom 154th Fighter Wing (19th und 199th Fighter Squadron) aus Hawaii nach Südostasien verlegt. Neben den sechs Raptor nehmen auch F-15C der 131st Fighter Squadron der Massachusetts Air National Guard an Cope Taufan 2014 teil. In Malaysia können die Raptor in Übungseinsätzen mit und gegen Su-30MKM, MiG-29, Hawk und F/A-18D Hornet der Royal Malaysian Air Force eingesetzt werden.