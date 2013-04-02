F-22 Raptor über Südkorea

Während den Truppenübungen Foal Eagle wurden nun auch zwei F-22 Raptor Kampfjets vom japanischen Kadena zur Osan Air Base in Südkorea überflogen.

Inmitten der wachsenden Spannungen haben die USA weitere hochmoderne Kampfjets nach Südkorea entsandt. Zwei modernste F-22 Raptor Stealth Fighter seien am Ostersonntag in Südkorea eingetroffen, sagte ein Sprecher der US-amerikanischen Streitkräfte am Ostermontag. Die Entsendung von F-22 Kampfjets könnte für weiteren Ärger mit der nordkoreanischen Regierung sorgen, die seit Tagen mit heftiger Wortklauberei seinem südlichen Nachbarn und den verfeindeten US Imperialisten droht. Die Osan Air Base dient als Heimatbasis des US Air Force 51st Figther Wing, das mit F-16C Fighting Falcon und A-10 Erdkampfflugzeugen ausgestattet ist.