F-16C über Nevada abgestürzt
30.06.2011 RK
Während einer Luftkampfübung über Nevada ist eine auf dem US Air Force Stützpunkt beheimatete F-16C Fighting Falcon abgestürzt.
Während einer Luftkampfübung über Nevada ist eine auf dem US Air Force Stützpunkt Nellis beheimatete F-16C Fighting Falcon abgestürzt.
Die US Air Force gab bekannt, dass sich der Unfall am 28. Juni 2011 um 17.30 Lokalzeit in der Nähe von Caliente über Nevada ereignete. Der Kampfjet nahm an einer Luftkampfübung mit zwei beteiligten Maschinen des gleichen Typs teil, über die Unfallursache konnten noch keine näheren Angaben gemacht werden. Der Pilot wird nach wie vor gesucht, die US Air Force hat noch keine näheren Angaben zu dem Verunfallten bekannt gegeben. Erst am 7. Juni 2011 war eine F-16 der Wisconsin Air National Guard abgestürzt, die Einheit hat ihre Trainingsflüge mit den F-16 Kampfjets mittlerweile wieder aufgenommen.