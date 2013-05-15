F-16A in Taiwan abgestürzt
15.05.2013 SRÄB
Ein Kampfjet der taiwanesischen Luftwaffe ist heute über Taiwan abgestürzt, der Pilot konnte sich mit dem Schleudersitz retten.
Ein Kampfjet der taiwanesischen Luftwaffe ist heute Nachmittag über Taiwan abgestürzt, der Pilot konnte sich mit dem Schleudersitz retten.
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