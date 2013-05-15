F-16A in Taiwan abgestürzt

Ein Kampfjet der taiwanesischen Luftwaffe ist heute Nachmittag über Taiwan abgestürzt, der Pilot konnte sich mit dem Schleudersitz retten.

Der Unfall ereignete sich kurz nach dem Start in der Nähe von Chiayi, die Maschine stürzte dabei ins Meer. Der 26 jährige Pilot konnte sich mit dem Schleudersitz aus dem Kampfjet katapultieren und konnte von einem S-70C Hubschrauber leicht verletzt aus dem Meer geborgen werden. Der Pilot meldete kurz nach dem Start ein Problem mit der Maschine und entschied sich zum Notausstieg. Das taiwanesische Verteidigungsministerium bestätigte den Zwischenfall und hat eine Unfalluntersuchung eingeleitet.