F-16 Fighting Falcon für Peru

F-16 Block 70 absolviert Jungfernflug (Foto: Lockheed Martin)

Die F-16 Beschaffung musste in den peruanischen Politwirren eine weitere Ehrenrunde drehen, nun scheint der Vertrag für zwölf F-16 Viper aus dem Block 70 unterzeichnet zu sein.

Die peruanische Luftwaffe hat sich bereits anfangs Jahr 2026 für die Beschaffung der F-16 entschieden, das Nachsehen im Bieterrennen hatte Saab mit dem Gripen und Dassault mit dem Rafale. Am 21. April 2026 unterzeichnete die peruanische Luftwaffe (Fuerza Aérea del Perú, FAP) einen Vertrag über den Kauf von zwölf Lockheed Martin F-16C/D Block 70 Fighting Falcons, zehn einsitzigen und zwei zweisitzigen Maschinen.

Die Beschaffung wurde jedoch vom derzeitigen Interimspräsidenten José María Balcázar gestoppt, was zu einem diplomatischen Eklat führte. Dies hatte den Rücktritt des Verteidigungs- und des Außenministers zur Folge. Die Durchführung des Projekts wurde bis zum politischen Übergang eingefroren.

Präsident Balcázar erklärte: „Eine Übergangsregierung sollte keine 3,5 Milliarden US-Dollar binden, und die Entscheidung sollte der nächsten Regierung im Juli überlassen werden.“

Die Reaktion der USA, insbesondere des Botschafters Bernie Navarro, war für einen Streit um Rüstungsbeschaffung ungewöhnlich deutlich. Er sagte: „Diese Verzögerung ist inakzeptabel, wenn sie auf böswilliges Verhalten hindeutet, dann sei die USA bereit darauf zu reagieren.“ Diese Andeutung bedeutet, dass eine weitere Verzögerung eine Verteuerung des Angebots zur Folge hätte.

Die Situation konnte am vergangenen Wochenende laut unterschiedlichen Medienberichten geklärt werden, und der Vertrag wurde schließlich unterzeichnet. Er umfasst einen gratis KC-135R Tanker und eine Option auf den Kauf von zwölf weiteren F-16 zu einem späteren Zeitpunkt zum gleichen Preis. Phase 1 für die ersten 12 Kampfflugzeuge hat einen Wert von 2,0 Milliarden US-Dollar (einschließlich 0,5 Milliarden US-Dollar für Bodenausrüstung, Ersatzteile, Schulung und Unterstützung), während Phase 2 für die verbleibenden 12 Flugzeuge einen Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar aufweist. Das alte Tankflugzeug soll kostenlos an Peru abgegeben werden.